Умер режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер
В США скончался режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер. Ему было 94 года.
Режиссер умер от естественных причин в своем доме на Лонг-Айленде, сообщает CBS со ссылкой на сына Пеннебейкера.
Среди картин, которые снял режиссер, есть документальные фильмы о таких музыкантах, как Боб Дилан, Элис Купер, Дэвид Боуии Джими Хендрикс и группе Depeche Mode. Также Пеннебейкер создал картины о предвыборных кампаниях бывших президента США Джона Кеннеди и Билла Клинтона.
В 2013 году режиссер получил премию «Оскар» за заслуги в кинематографе.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым