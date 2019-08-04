Умер режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер

В США скончался режиссер-документалист Донн Алан Пеннебейкер. Ему было 94 года.

Режиссер умер от естественных причин в своем доме на Лонг-Айленде, сообщает CBS со ссылкой на сына Пеннебейкера.

Среди картин, которые снял режиссер, есть документальные фильмы о таких музыкантах, как Боб Дилан, Элис Купер, Дэвид Боуии Джими Хендрикс и группе Depeche Mode. Также Пеннебейкер создал картины о предвыборных кампаниях бывших президента США Джона Кеннеди и Билла Клинтона.

В 2013 году режиссер получил премию «Оскар» за заслуги в кинематографе.