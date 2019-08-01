Жителей Татарстана испугал выброс темного вещества из земли
Жителей деревни Нарат-Асты Муслюмовского района пожаловались экологам на выброс темного вещества в воздух около газопровода. Специалисты установили, что произошел выплеск природного газа, который случился из-за разношенности трубы.
«Бьющее фонтаном темное вещество оказалось землей. Ее газом выбросило с места разгерметизации трубы», — указывается в сообщении пресс-службы Минэкологии РТ.
На месте аварии сразу же провели работы по устранению неполадок и отобрали пробы почвы и воздуха. Никаких превышений ПДК загрязняющих веществ в них не нашли.
Материалы по делу земляного фонтана в Муслюмовском районе направили в природоохранную прокуратуру.
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