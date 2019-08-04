После акции протеста в Москве в больнице оказались пять человек

После несанкционированной акции протеста в Москве, которая завершилась накануне, в больнице оказались пять человек. Среди пострадавших — один сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление департамента здравоохранения Москвы, именно сотрудник правоохранительных органов получил наиболее серьезную травму — вывих плеча. У остальных повреждения легкие, и состояние их удовлетворительное.

При этом всего скорая помощь выезжала на вызовы 12 раз по поводу обращений, связанных с травмами, полученными на несанкционированных мероприятиях.

Напомним, что, согласно заявлению МВД, во вчерашней несанкционированной акции участвовали 1,5 тысячи человек, 600 из них задержаны «за различные правонарушения. Однако, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 838 человек.

