Полиция назвала количество участников и задержанных на акции в Москве

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве опубликовало официальную информацию о несанкционированной акции, которая проходит сегодня в Москве.

Согласно заявлению МВД, по состоянию в акции участвовали 1,5 тысячи человек, 600 из них задержаны «за различные правонарушения».

Напомним, что среди задержанных оказались председатель комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин, а также журналисты ряда федеральных изданий.

Акция протеста связана с отказом в регистрации ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В Петербурге в этот день проходит акция солидарности с московскими протестующими. Там акция не является несанкционированной, однако на ней также есть задержанные.