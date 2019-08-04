Арбитров матча «Зенит» — «Краснодар» обвинили в коррупции

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов подверг критике работу арбитров во вчерашнем матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов.

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!» — сказал Хусаинов в беседе Sport24.ru.

Вчера в Петербурге состоялся матч «Зенит» — «Краснодар» (1:1), хозяева поля смогли отыграться лишь в самой концовке встречи. Несмотря на использование в игре системы видеоповторов VAR, судья не стал смотреть спорный эпизод с забитым питерцами голом.