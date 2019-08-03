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Мастерскую художника Никаса Сафронова затопили, около 200 картин оказались в воде

17:55, 03.08.2019
Мастерскую художника Никаса Сафронова затопили, около 200 картин оказались в воде
Фото: realnoevremya.ru

В Москве затопили мастерскую известного художника Никаса Сафронова. В мастерской в это время находилось около 200 картин, большинство из них пострадали от воды.

Об инциденте сообщил «Интерфаксу» сын художника Лука Сафронов.

«Картины несколько часов плавали в воде. Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей», — приводит его слова «Интерфакс».

Мастерскую затопили соседи сверху, добавил Лука Сафронов. При инциденте также пострадали личные вещи известного художника.

Напомним, в минувшем году в Ульяновской области экс-главу музея обвинили в хищении 13 картин Никаса Сафронова.

ОбществоКультура
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