В Ульяновской области экс-главу музея обвинили в хищении 13 картин Никаса Сафронова

Бывший руководитель музея в Ульяновской области обвиняется в краже 13 картин общей стоимостью более 20 млн рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В 2015 году во время проведения в Ульяновске выставки известного художника подозреваемый украл четыре картины на общую сумму более 9 миллионов рублей. По информации ТАСС, речь идет о картинах художника Никаса Сафронова (на постере).



В ходе обыска в одном из нежилых помещений обвиняемого полицейские изъяли еще девять картин на общую сумму около 13 млн рублей, а также револьвер XIX века. В настоящее время все 13 картин возвращены владельцу.



Кроме того, по версии следствия, 48-летний житель Ульяновской области создал коммерческую организацию, которая получала федеральные бюджетные средства на проведение различных мероприятий. При этом все они в итоге проводились на базе и за счет возглавляемого подозреваемым госучреждения, а выделенные бюджетные деньги присваивались.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

