Навального заподозрили в присвоении более 41 млн рублей
Главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 млн рублей. Он попросил Следственный комитет проверить эту версию.
По мнению журналиста, они скрыли от сотрудников организации и жертвователей информацию о расходовании средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.
Таким образом, они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, сообщает RT.Происшествия
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