Навального заподозрили в присвоении более 41 млн рублей

Главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 млн рублей. Он попросил Следственный комитет проверить эту версию.

По мнению журналиста, они скрыли от сотрудников организации и жертвователей информацию о расходовании средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.

Таким образом, они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, сообщает RT.