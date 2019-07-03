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Происшествия

Навального заподозрили в присвоении более 41 млн рублей

13:43, 03.07.2019
Навального заподозрили в присвоении более 41 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный редактор Агентства федеральных расследований Сергей Соколов заподозрил руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова в присвоении более 40 млн рублей. Он попросил Следственный комитет проверить эту версию.

По мнению журналиста, они скрыли от сотрудников организации и жертвователей информацию о расходовании средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.

Таким образом, они могли присвоить порядка 41 млн 300 тыс. рублей, сообщает RT.

Происшествия
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