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Италия предложила России помочь в тушении пожаров в Сибири

11:38, 03.08.2019
Италия предложила России помочь в тушении пожаров в Сибири
Фото: pixabay.com

Италия предложила помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири.

Страна готова предоставить два пожарных самолета Canadair, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в Twitter.

Ранее сообщалось, что МЧС может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири.

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

ОбществоВласть
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