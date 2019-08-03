Италия предложила России помочь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири.
Страна готова предоставить два пожарных самолета Canadair, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в Twitter.
Ранее сообщалось, что МЧС может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири.
Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым