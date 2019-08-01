МЧС может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири

Глава департамента международной деятельности МЧС РФ Владимир Соловьев не исключил, что Россия воспользуется предложенной США помощью для тушения лесных пожаров в Сибири.



Владимир Соловьев поблагодарил американских коллег за предложение. Он добавил, что в Сибири уже работает мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

С предложением помочь выступил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил «за столь внимательное отношение» и заявил, что Россия «при необходимости воспользуется» этим предложением. В МИД РФ расценили предложение Трампа как шаг к восстановлению диалога, передает «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США.

