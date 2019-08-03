Милонов предложил разработать правила поведения в России для Rammstein и Мадонны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил Министерству иностранных дел ввести в России дополнительные правила для иностранных артистов, таких как американская певица Мадонна и немецкая рок-группа Rammstein.

По его словам, иностранцы часто злоупотребляют русским гостеприимством и во время своих выступлений переступают грань допустимого. Он приводит в пример выступление Мадонны, которая на выступлении в России «высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства».

То же касается и группы Rammstein, которая выступила в Москве 29 июля и в Санкт-Петербурге 2 августа. Милонов заявил, что на концерте в столице России немецкие музыканты «продемонстрировали явное неуважение к нравственным традициям России и к духу нашего закона».

Депутат признает, что любой артист имеет право на определенную свободу самовыражения, но должны существовать определенные границы, за которые приезжие гости переступать не должны. По его мнению, иностранные артисты не должны публично заниматься политической деятельностью, критиковать законодательство или российские культурные, религиозные и иные традиции во время своего выступления или гастролей, пишет «РИА Новости».

Ранее рок-группа Rammstein призналась в любви к России. «Россия, мы любим тебя!» — написали музыканты в Instagram.