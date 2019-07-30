Музыканты из Rammstein признались в любви к России
Немецкая рок-группа Rammstein в призналась в любви к России. Запись в их официальном Instargram появилась после концерта в московских «Лужниках», который прошел 29 июля в рамках стадионного тура по Европе.
«Россия, мы любим тебя!" — подписали музыканты фотографии с мероприятия.
Следующее выступление группы пройдет 2 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.Напомним, что в прошлом году фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну в Москвеподарили бюст Владимира Ленина. ОбществоКультура
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