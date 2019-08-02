США сообщили о разработке запрещенных ракет

Пентагон объявил о планах заняться разработкой ракет, ранее запрещенных Договором о ракетах средней и малой дальности. США собираются производить неядерные ракеты наземного базирования.

При этом американские военные утверждают, что вышли из договора не ради новых вооружений. Однако работа над новыми ракетами началась еще в 2017 году. Якобы Россия не соблюдала ДРСМД.

«Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.