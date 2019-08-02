Договор о ракетах малой и средней дальности между США и Россией утратил силу

Сегодня, 2 августа, США вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД). Изначально об этом было объявлено в феврале, но Госдепартамент США дал шесть месяцев на переговоры с Россией о возможном сохранении соглашения. Однако компромисс не был достигнут.



США считают, что Россия нарушила соглашение. Москву обвинили в создании запрещенной ракеты 9М729 и потребовали ее уничтожить. Москва также предъявляла Вашингтону встречные претензии о нарушении договора, например, развертывание США пусковых установок Мk-41 в Румынии, способных запускать запрещенные ДРСМД ракеты Tomahawk, пишет РБК.



Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этому предшествовало то, что США со 2 февраля также приостановили свое участие в ДРСМД. В ответ Путин одобрил предложение Минобороны о начале работ по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Тогда США и СССР отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.