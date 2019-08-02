Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении действия «дачной амнистии». Она будет работать до 2021 года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, до марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет по-прежнему осуществляться в упрощенном порядке. Владельцы участков смогут оформить строения в собственность при наличии только технического плана.

Кроме того, норма о возможности установления регионами предельных максимальных цен кадастровых работ становится бессрочной.

Напомним, что ранее закон приняла Госдума, после чего он был одобрен Советом Федерации.