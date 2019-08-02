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Эксперты спрогнозировали цены на ОСАГО во второй половине года

19:51, 02.08.2019
Эксперты спрогнозировали цены на ОСАГО во второй половине года
Фото: youtube.com / скриншот

Представители страховых компаний дали свои прогнозы по ценам на ОСАГО во втором полугодии 2019 года. Сразу несколько крупных игроков ожидают снижения стоимости полисов, однако один из лидеров рынка — «Ингосстрах» — считает более вероятным их удорожание.

В Москве у большинства компаний ставка составляет 4118 рублей и менять ее пока не собираются. Компания ВСК объявила о снижении базового тарифа до 3990 рублей. «Югория» опустила планку до 3590 рублей, передает ТАСС.

По стране также не ожидается серьезных изменений. «РЕСО-Гарантия», «Согласие» и «Югория» допускают незначительное снижение тарифов при определенных условиях.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО в первом полугодии 2019 года снизилась на 5,5% — с 5673 до 5363 рублей. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, этот тренд является долгосрочным.

Коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вниз и вверх 9 января 2019 года — диапазон составил 2746—4942 рублей вместо прежних 3432—4118 рублей.

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