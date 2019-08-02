Эксперты спрогнозировали цены на ОСАГО во второй половине года

Представители страховых компаний дали свои прогнозы по ценам на ОСАГО во втором полугодии 2019 года. Сразу несколько крупных игроков ожидают снижения стоимости полисов, однако один из лидеров рынка — «Ингосстрах» — считает более вероятным их удорожание.

В Москве у большинства компаний ставка составляет 4118 рублей и менять ее пока не собираются. Компания ВСК объявила о снижении базового тарифа до 3990 рублей. «Югория» опустила планку до 3590 рублей, передает ТАСС.

По стране также не ожидается серьезных изменений. «РЕСО-Гарантия», «Согласие» и «Югория» допускают незначительное снижение тарифов при определенных условиях.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО в первом полугодии 2019 года снизилась на 5,5% — с 5673 до 5363 рублей. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, этот тренд является долгосрочным.

Коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вниз и вверх 9 января 2019 года — диапазон составил 2746—4942 рублей вместо прежних 3432—4118 рублей.