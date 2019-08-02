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«Девон-кредит» отчитался о выплате дивидендов в размере 300 млн рублей

19:12, 02.08.2019
«Девон-кредит» отчитался о выплате дивидендов в размере 300 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский банк «Девон-кредит» сообщил, что до 5 июля были выплачены дивиденды за 2018 год. Акционеры получили 300,2 млн рублей.

При этом начислено было 300,4 млн рублей, отмечается в сообщении на сервере раскрытия информации.

При этом, по данным банка, не получили свою долю только акционеры, не сообщившие вовремя о смене своих данных. Сумма невыплаченных дивидендов составила менее 48 тысяч рублей.

Напомним, что «Девон-кредит» входит в группу банка «Зенит».

Ранее «Реальное время» писало, что за I квартал 2019 года зарплатный фонд «Девон-Кредита» вырос до 144,3 млн рублей. По этому показателю банк стал вторым в Татарстане.

ЭкономикаБанки Татарстан
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