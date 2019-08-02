Роман Шаронов: «У ЦСКА есть свое лицо»

Фото: ФК «Рубин»

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов во время открытой тренировки оценил будущего соперника — московский ЦСКА, а также рассказал, в каком состоянии два футболиста, не принимавших участия в играх сезона, — Бегич и Закиров.

— Роман Сергеевич, как готовитесь, как изучаете соперника?

— В принципе, цикл похож на другие, просто меньше на один день, чем перед игрой с «Ахматом». Все идет по плану.

— Какие изменения в составе по сравнению с игрой с «Ахматом»?

— Состав будет известен в день игры.

— В каком состоянии Бегич и Закиров?

— Восстанавливаются.

— Что можете сказать о сопернике? Как вам ЦСКА в этом сезоне?

— У ЦСКА есть свое лицо. Есть игроки, которые достаточно долго выступают за клуб, топ-игроки Акинфеев, Фернандес. В прошлом году эта команда претерпела некоторые изменения, выбрала определенный курс, но, повторю, у команды есть свое лицо, — приводит слова Шаронова «Реальное время».