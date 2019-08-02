Итоги дня: празднование Дня ВДВ, приговор директору кадетской школы и скандалы с КПРФ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 августа.



Сегодня в России отмечается 89-й день рождения советских Воздушно-десантных войск. Казань не стала исключением: отслужившие в рядах ВДВ празднуют уже с утра. «Реальное время» следит за тем, оправдает ли празднование стереотипные ожидания: будут ли купания в фонтанах, разбивание арбузов и автоколонны с флагами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сегодня в Камском Устье оглашен приговор видному районному чиновнику — экс-начальник местного отдела образования Ильшат Гумеров заработал судимость в качестве директора кадетской школы. По версии Следкома, он был недоволен размером своих премиальных и решил эту проблему просто: забирал у подчиненных часть денежных вознаграждений и фиктивно арендовал легковушку брата, о чем узнали сотрудники ФСБ. Подробнее — в материале «Реального времени»



Хоккейный клуб «Ак Барс» впервые за четыре года показал убыток в 16,2 миллиона рублей.

В России вновь можно получить кредит на образование

На стройке элитного ЖК в Кировском районе нашли нарушения.

Член партии «Коммунисты России» ворвался на пресс-конференцию КПРФ в Казани. При этом сегодня же Центризбирком РТ обвинил КПРФ в провокационных действиях.

«Яндекс.Драйв» будет блокировать пользователей навсегда за агрессивную езду.

Синоптики РТ прогнозируют казанцам дождливые выходные.

«Татнефть» увеличила добычу нефти за 7 месяцев на 3,7%.



Самая большая за год группа паломников отправилась сегодня в хадж из Татарстана.

