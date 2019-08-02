Член партии «Коммунисты России» ворвался на пресс-конференцию КПРФ в Казани

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Первый секретарь казанского горкома партии «Коммунисты России» Василий Новиков с криками о «мошенниках из КПРФ» ворвался на пресс-конференцию КПРФ. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Реальное время».

— То, что происходит сейчас, — это попытка представить какую-то межпартийную борьбу. На самом деле никакого конфликта и межпартийной конференции с какой-либо партией у нас нет. Но то, что происходит, это все с подачи наших властей. <...> это провокаторы властей самые настоящие, — заключил Прокофьев, комментируя неприятную ситуацию.



Любопытно, что за пару минут до этого депутат Госдумы РТ от КПРФ Артем Прокофьев рассказал о другом инциденте с участием Новикова, произошедшем вчера в территориальной комиссии Авиастроительного района Казани.

Кандидату в депутаты Госсовета РТ шестого созыва Татьяне Юровой и ее сыну Роману Юрову на входе в здание комиссии плеснули в лицо жидкость. По словам Прокофьева, это сделал именно Новиков. Он также добавил, что Юрова написала заявление в полицию.

Ранее первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов на пресс-конференции заявил, что информация о его уходе с поста, опубликованная накануне в ряде телеграм-каналов и СМИ, — не что иное как слухи и провокация накануне выборов в Госсовет РТ.