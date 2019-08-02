Минобороны РФ избавило от задымлений города Красноярского края

В Министерстве обороны России сообщили, что скорость распространения природных пожаров в Красноярском крае снизилась в пять раз. Применение самолетов и вертолетов для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, сообщает «РИА Новости»



В пятницу оперативная группа Минобороны РФ провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска.

«Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Ранее сообщалось, что ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук выразили мнение, что леса в Сибири после действующих пожаров смогут восстановиться не раньше чем через 60—100 лет.