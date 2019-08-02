В Башкирии тренера горнолыжного спортклуба признали виновным в смерти 14-летней девочки

Тренера горнолыжного спортклуба «Металлург-Магнитогорск» признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Одна из его воспитанниц, 14-летняя девочка, погибла во время тренировки.

Следственный комитет Башкирии установил, что в январе прошлого года группа из 11 человек спортклуба «Металлург-Магнитогорск» прибыла в Абзелиловский район республики в горнолыжный центр ООО «Санаторий «Юбилейный» для проведения тренировок. Во время спуска по квалификации «супергигантский слалом», объезжая установленные тренером флажки, 14-летняя девочка упала за пределами трассы и ударилась головой о камень. Подросток скончался на месте.

Трасса, на которой проводилась злополучная тренировка, не была сертифицирована для этого, потому что на ней были неогороженные участки местности, а также находились посторонние люди.

Отмечается, что, несмотря на это, тренер все равно дал указание совершать спуск именно по этому пути.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2 года и запретил в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с тренировкой детей.

Напомним, ранее экс-начальник районного отдела образования признался в присвоении чужих премий и афере с арендой братского автомобиля.

