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Впервые в истории мужских еврокубков матч Суперкубка Европы обслужит женщина-арбитр

14:10, 02.08.2019
Впервые в истории мужских еврокубков матч Суперкубка Европы обслужит женщина-арбитр
Фото: Fff.fr

УЕФА объявила судей на матч за Суперкубок Европы между «Челси» и «Ливерпулем».

Француженка Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной-арбитром, которая обслужит матч мужских еврокубков.

Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Резервным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции (единственный мужчина в бригаде).

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится в Стамбуле 14 августа.

СпортФутболОбщество
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