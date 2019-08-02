Впервые в истории мужских еврокубков матч Суперкубка Европы обслужит женщина-арбитр
УЕФА объявила судей на матч за Суперкубок Европы между «Челси» и «Ливерпулем».
Француженка Стефани Фраппар станет первой в истории женщиной-арбитром, которая обслужит матч мужских еврокубков.
Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Резервным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции (единственный мужчина в бригаде).
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится в Стамбуле 14 августа.СпортФутболОбщество
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