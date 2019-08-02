Юбилей московской Олимпиады пройдет за три недели до старта Игр в Токио. Режиссером программы станет Крутой

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов в разговоре с ТАСС сообщил детали предстоящих празднований юбилея московской Олимпиады.

«Событие пройдет перед Олимпиадой в Токио, за три недели до ее старта. Составлен план, который предусматривает проведение большого праздника, его режиссером будет наш известный композитор Игорь Крутой.

В рамках празднования юбилея пройдет много выставок, конкурсов, фестивалей. Составлен большой, подробный план мероприятий. В освещении будет участвовать и телевидение, Константин Эрнст и его заместитель также участвуют в этом проекте», — добавил собеседник ТАСС.

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.