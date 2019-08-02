Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля сохранит свои позиции в диапазоне 63,5—64,5 рубля за 1$.

На этой неделе прошло заседание ФРС США, на котором была ожидаемо снижена ставка до 2—2,25% годовых. Но заявление Дж. Пауэлла о том, что снижение ставок не говорит о дальнейшем долгосрочном смягчении политики ФРС США, остудило рынки. В связи с этим валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, оказались под давлением. Также уверенности отечественной валюте не придает и снижение котировок нефти на фоне заявлений президента США в Twitter об угрозе введения новых тарифов в отношении Китая. Трамп написал, что с 1 сентября США введут дополнительные 10% пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».

