Медведев заявил, что его «достали» махинации при госзакупках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах. Об этом он заявил на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По его словам, не нужно раздувать подобные ситуации, но случаи, когда деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должны быть наказуемы.

«Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Медведев предложил ввести уголовную ответственность за манипулирование или демпинг на государственных закупках, направленных на исполнение национальных проектов.