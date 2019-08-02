Эксперты: заемщики, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже

Заемщики, которые выплачивают ипотечный кредит, разводятся в 10 раз реже других россиян.

Так, доля разводов среди них составляет всего 2%. Среди тех, кто не выплачивает кредит, эта доля достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, пишет «РИА Новости».

Эксперты связывают это тем, что семья более взвешенно подходит к принятию решения об оформлении ипотеки с точки зрения своих финансовых возможностей и стабильности внутри семьи. Заемщики чаще всего разводятся из-за судебных тяжб по определению конечного владельца недвижимости.



Напомним, что в первом полугодии 2019 года банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн рублей. В количественном выражении на 13,2% меньше, в денежном — 3,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Последний раз объем выдачи ипотеки в России в январе — июне снижался в 2015 году.