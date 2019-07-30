Объем выданной в России ипотеки упал впервые с 2015 года

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В первом полугодии 2019 года банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн рублей. В количественном выражении на 13,2% меньше, в денежном — 3,5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

За первые полгода 2018 года было выдано 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн рублей, следует из статистики Центробанка.

Последний раз объем выдачи ипотеке в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения ЦБ ключевой ставки - с 766 до 458 млрд рублей, пишет РБК.



Ранее стало известно, что правительство РФ рассмотрит возможность предоставления гражданам однократной субсидии на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке.