Эксперты рассказали, сколько леса Россия потеряла в 2018 году

Россия возглавила рейтинг стран мира, которые в 2018 году потеряли больше всего леса. У РФ этот показатель составляет 5,56 млн гектаров леса.

Согласно данным немецкой компании Statista, на втором месте идет Бразилия — 2,95 млн гектаров утраченного леса. Таким образом, разрыв между первой строчкой составляет почти 2 млн гектаров.

В топ-10 также вошли Канада (2,1 млн гектаров), США (2 млн), Демократическая республика Конго (1,3 млн), Индонезия (1,2 млн), Китай (570 тыс.), Малайзия (438 тыс.), Мадагаскар (366 тыс.) и Колумбия (353 тыс.).

Стоит отметить, что на данный в Сибири наблюдаются лесные пожары. Они охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Накануне СК возбудил первое дело из-за лесных пожаров в Сибири.