СК возбудил первое дело из-за лесных пожаров в Сибири

Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.

Ведомство считает, с 22 марта по 1 августа 2019 года чиновники из вышеупомянутого министерства не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем они распространились на значительные территории.

На данный момент проводятся различные следственные действия, в том числе проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр», говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что МЧС может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири.

Лесные пожары охватили почти 3 млн гектаров тайги. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.