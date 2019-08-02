СМИ: в России будут торговать данными владельцев «умных» машин

В 2021 году в России может заработать Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей.

Как рассказал вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко, далее эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

Данные можно будет получить только с согласия его владельца «умной» машины. В этом он может обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг, пишут «Известия».

Будет собираться информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения, продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха, а также контактные данные владельцев — телефоны и адреса электронной почты.

Всего на данный момент «умные» машины составляют около 40% российского автопарка, или более 20 млн штук.