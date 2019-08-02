Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +18 градусов

В пятницу, 2 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами 16-21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +13°С до 18°С. В Казани днем ожидается от +14°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +13°С до 16°С.