СМИ: глава офиса Зеленского уволился через 73 дня после назначения
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Документ был подан 1 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в офисе главы государства.
Богдан был назначен на должность 21 мая. Являлся юридическим советником президентской кампании Зеленского.
Ранее была подана петиция об отставке Богдана, ее подписали более 25 тыс. человек.ОбществоВласть
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