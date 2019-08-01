СМИ: глава офиса Зеленского уволился через 73 дня после назначения

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Документ был подан 1 августа, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в офисе главы государства.



Богдан был назначен на должность 21 мая. Являлся юридическим советником президентской кампании Зеленского.

Ранее была подана петиция об отставке Богдана, ее подписали более 25 тыс. человек.