Нижнекамский спортсмен стал чемпионом Европы по дзюдо среди мастеров

Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Рустам Файзрахманов стал обладателем золотой медали на проходившем в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария личном чемпионате Европы по дзюдо среди мастеров. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Всего на чемпионат было заявлено свыше 800 спортсменов 1989 года рождения и старше. От России в весе 73 кг и возрастной категории М2 (35—39 лет) принимал участие Рустам Файзрахманов.

35-летний воспитанник нижнекамского спорта провел пять боев, в каждом из которых выходил победителем и стал обладателем золотой медали.

В медальном зачете российские спортсмены заняли второе место, пропустив вперед борцов из Франции. Всего сборная России завоевала 29 наград, среди которых 13 золотых медалей.