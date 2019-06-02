В РПЦ разъяснили, как должен жить священник

Священник должен жить так, как среднестатистический прихожанин прихода, а доходы ему нужно получать только от алтаря. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, у священнослужителя нет других доходов и не может быть — «что ему принесли, то у него и есть».

«Я глубоко убежден, что священник может и должен жить так, как живет среднестатический прихожанин его прихода. Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом», — цитирует Легойду ТАСС.

Он также добавил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в России.