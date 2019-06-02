Новости общества

21:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В РПЦ разъяснили, как должен жить священник

21:28, 02.06.2019
В РПЦ разъяснили, как должен жить священник
Фото: pixabay.com

Священник должен жить так, как среднестатистический прихожанин прихода, а доходы ему нужно получать только от алтаря. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, у священнослужителя нет других доходов и не может быть — «что ему принесли, то у него и есть».

«Я глубоко убежден, что священник может и должен жить так, как живет среднестатический прихожанин его прихода. Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом», — цитирует Легойду ТАСС.

Он также добавил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в России.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров