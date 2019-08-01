Фоат Комаров занял пост гендиректора собственной «СМП-Нефтегаз»

Депутат Госсовета РТ Фоат Комаров с 31 июля занял кресло гендиректора татарстанской малой нефтяной компании АО «СМП-Нефтегаз». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

С начала 2017 года до настоящего времени пост гендиректора компании занимала Юлия Ишмуратова. Фоат Комаров, в свою очередь, занимал должность советника гендиректора.

При этом Фоат Комаров и его ближайшие родственники также являются бенефециарами «СМП-Нефтегаз». Компания считается центром бизнес-империи Комарова.

Напомним также, что по итогам 2017 года Фоат Комаров стал одним из богатейших депутатов Госсовета РТ. Он и его супруга задекларировали доход в 420 млн рублей.