Овечкин про интервью Панарина о Путине: «Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х»

Нападающий сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил скандальное интервью хоккеиста Артемия Панарина с негативным отношением того к президенту России Владимиру Путину.



«Согласен ли я с Панариным? Не знаю. Видимо, там, где он живет, ничего не изменилось с 90-х. У меня вот изменилась жизнь, в спорте многое изменилось! Панарин так высказывается из-за того, что у него агент работает в ЦРУ? Не знаю, я же не работаю в ЦРУ!» — передает слова Овечкина корреспондент Sport24 Сергей Федоров.

Напомним, недавно на одном из спортивных ресурсов вышло интервью с Панариным, где тот выступил с резкой критикой в адрес нынешнего руководства страны. Хоккеист считает, что экономическое положение России на данный момент мало отличается от «нищих 90-х».