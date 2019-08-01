Сумма годового взноса России в WADA на следующий год увеличится до 1 млн долларов

Размер годового взноса России во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на следующий год превысит 1 млн долларов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

По его словам, взнос российской стороны ежегодно увеличивается на 8% и в 2020 году составит 1 022 486,76 доллара.

«Бюджет Всемирного антидопингового агентства до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%. Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально», — отметил Хрычиков.

В 2019 году размер российского взноса составил 946 747 долларов, который был выплачен в полном размере.

Напомним, ранее стало известно, что WADA сочло подозрительными допинг-пробы почти 300 российских спортсменов.