Из палаточного лагеря у долгостроя «Свея» госпитализировали двух обманутых дольщиков

Из палаточного лагеря, который обманутые дольщики разбили у долгостроя «Свея» на Достоевского, 57, госпитализировали двух человек. Об этом «Реальному времени» сообщили находящиеся в лагере дольщики.

«Двоим стало плохо, давление подскочило до 220», — сообщили дольщики. В связи с этим пострадавшим вызвали скорую помощь.

Напомним, что палаточный лагерь у долгостроя разбили на минувшей неделе. В нем постоянно находятся до 40 человек. При этом долгострой на Достоевского является старейшим в Казани, первые договоры на приобретение жилья будущие жильцы стали заключать еще в 2002 году.

Также на минувшей неделе в Казани дольщики оккупировали крыльцо кабмина Татарстана. На пикет пришли порядка 50 человек. Присоединились дольщики ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный», ЖК «Мелодия».

