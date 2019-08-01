Дамира Пичугина: «Когда Загитовой было 6 лет, я сказала ее маме: у вас растет будущая олимпийская чемпионка»

Первый тренер олимпийской чемпионки Алины Загитовой Дамира Пичугина в интервью «Реальному времени» рассказала о том, как фигуристка начинала свой спортивный путь.

— Родители Алины чуть-чуть опоздали ко времени набора, пришли уже осенью, когда я сформировала состав группы. Пришлось создавать дополнительную группу из восьми человек. За Алину тогда еще похлопотал Роман Баранов, экс-чемпион России по хоккею в составе «Ак Барса», а на тот момент игрок альметьевского «Нефтяника». Ну и мама, Ляйсан, очень хотела, чтобы дочь занялась фигурным катанием, поскольку ей нравился наш вид спорта. С ней в основном мы и контактировали, она очень внимательно следила за успехами Алины, будучи к тому времени беременной второй дочкой — Сабиной. Отец — Ильназ — тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки.

О том, что Алина у меня начинала, я даже не сразу вспомнила. Откуда, когда по столько детей на льду катались, а я одна на всех, да сын помогал, занимаясь с ОФП. Он-то и помог вспомнить, поскольку хоккеист Ильназ Загитов для Альметьевска был, конечно же, значимой фигурой, да еще и друг нашего Ромы Баранова.

Когда уже Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила маму Ляйсан: «Не бросайте фигурное катание, у вас растет будущая олимпийская чемпионка». Мы прошлой осенью виделись на турнире «Идель», и Ляйсан Загитова сама подошла ко мне с вопросом: «Откуда вы это знали, чтобы так уверенно предсказывать?» Знала. Более того, приободрила маму Алины, что она и чемпионкой мира станет, потому что верила в это, несмотря на Кихиру, Турсынбаеву и остальных. Надо верить! И они поверили, их путь был очень тернистым, что называется, из одной двери выгоняли, а они в другую шли, — приводит слова Пичугиной корреспондент «Реального времени».

Полную версию интервью с первым тренером олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой читайте здесь.