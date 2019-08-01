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«Нефтехимик» и самарский ЦСК ВВС заключили новый контракт о сотрудничестве

13:14, 01.08.2019
«Нефтехимик» и самарский ЦСК ВВС заключили новый контракт о сотрудничестве
Фото: ctraktor.org

Клуб Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС заключил новое соглашение о сотрудничестве с «Нефтехимиком», информирует официальная страница в Twitter нижнекамской команды. Самара по-прежнему будет выступать в качестве фарм-клуба «волков». Соглашение рассчитано на один сезон и действует до 30 апреля 2020 года.

Таким образом, нижнекамцы могут отправлять своих игроков, не попадающих в состав, в самарскую команду для выступлений в ВХЛ.

Напомним, «Нефтехимик» уже сотрудничал с самарским клубом на протяжении двух сезонов.

СпортХоккей Татарстан
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