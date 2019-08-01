«Нефтехимик» и самарский ЦСК ВВС заключили новый контракт о сотрудничестве

Клуб Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС заключил новое соглашение о сотрудничестве с «Нефтехимиком», информирует официальная страница в Twitter нижнекамской команды. Самара по-прежнему будет выступать в качестве фарм-клуба «волков». Соглашение рассчитано на один сезон и действует до 30 апреля 2020 года.

Таким образом, нижнекамцы могут отправлять своих игроков, не попадающих в состав, в самарскую команду для выступлений в ВХЛ.

Напомним, «Нефтехимик» уже сотрудничал с самарским клубом на протяжении двух сезонов.