Согласительная комиссия по урегулированию разногласий по проекту генплана города создана в Казани

25 июля в Казани была создана комиссия по урегулированию разногласий, связанных с генпланом города. Она будет работать не более трех месяцев с момента создания.

Как указано в сборнике муниципальных документов, председателем комиссии стал замглавы исполкома Радик Шафигуллин. Также в составе комиссии присутствуют нынешняя и экс-главы управления градостроительства и архитектуры города (УАиГ) Ирина Дябилкина и Виктор Яковлев.

Помимо них, регулировать разногласия, связанные с обсуждением генплана Казани, призваны представители разработчика проекта — АУ «Институт Генплана Москвы», министерств экономического развития, транспорта, энергетики и обороны РФ, МЧС, Рослесхоза.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ряд федеральных ведомств не согласовали проект генплана Казани. В связи с этим администрация города обязана была создать согласительную комиссию.