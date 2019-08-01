Набережные Челны увеличатся на 16 соток благодаря компании «Евростиль»

Горсовет Набережных Челнов поддержал проект передачи Набережным Челнам земельных участков Тукаевского района общей площадью 1 582 кв. м. Глава района Фаиль Камаев уже дал свое согласие на процедуру.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что речь идет об участках, на которых компания «Евростиль» построила жилой дом. Часть дома вышла за границы городских земель.

«Жилой дом уже построен, узаконить и ввести в эксплуатацию его не могут из-за наложения. Процедура достаточно длинная, но мы не можем не отреагировать на обращение наших коллег, которые построили жилой дом и оказались в такой правовой коллизии», — приводит его слова Chelny.biz.

Начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин рассказал о наложении границ города и Тукаевского района. По его словам, перевод участка города поможет исключить такое нарушение.

Напомним, что «Евростиль» является одним из успешных девелоперов Закамья. Компания получила контракт на строительство школы в Нижнекамске за 616 млн рублей.