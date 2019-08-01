Эльмир Набиуллин: «Хотел бы закончить карьеру футболиста в казанском «Рубине»

Фото: Олег Тихонов / "Реальное время"

Защитник ФК «Сочи» Эльмир Набиуллин на встрече с участниками футбольного Суперкубка для детей-сирот рассказал, в каком клубе хотел бы закончить карьеру футболиста.

«Хотел бы завершить свою карьеру в казанском «Рубине». Слежу за ними всегда, переживаю», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Сочи».

24-летний защитник является воспитанником казанского «Рубина». Зимой 2018 года Набиуллин перешел в «Зенит» за 4,5 млн евро.

Нынешним летом питерский клуб продал игрока в «Сочи». Набиуллин провел за сочинцев три матча. В последнем туре РПЛ против «Краснодара» Эльмир заработал удаление за две желтые карточки.