АСВ не смогло оспорить сделки челнинской СГ «АСКО» почти на 200 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Страховая группа «АСКО» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло оспорить сделки страховой компании с организациями на общую сумму почти в 200 млн рублей.

В частности, речь идет о расторжении договора купли-продажи земельных участков на 194,9 млн рублей с ОАО «Набережночелнинский элеватор» от 19 июля 2017 года. АСВ требовало Арбитражный суд РТ признать эту сделку недействительной, однако суд в удовлетворении требований конкурсного управляющего отказал.

Аналогичное решение суд принял по сделке, которая касалась перечисления денежных средств в пользу ООО «Шахтер» в сумме 555,9 тыс. рублей, говорится в сообщении АСВ.



Кроме того, арбитраж РТ прекратил производство по заявлению АСВ о признании недействительной операции по перечислению денежных средств в пользу ООО «Урта Саба» в размере 863 тыс. рублей. Такое решение принято в связи с отказом конкурсного управляющего от заявления ввиду добровольного возврата денег контрагентом.

Напомним, что Банк России отозвал лицензии у «АСКО» в начале февраля 2018 года. Арбитражным судом Республики Татарстан в марте было принято решение о признании компании банкротом. В конце прошлого года АСВ выставило на торги имущество должника на общую сумму 618,6 млн рублей.

