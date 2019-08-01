Прошло 75 лет с последней записи в дневнике Анны Франк. Музей ее имени публикует дневник в Instagram

Фото: instagram.com/annefrankhouse_official/ На фото - оригинал дневника Анны Франк

Сегодня исполнилось 75 лет с момента последней записи в дневнике Анны Франк — одном из важнейших исторических документов, свидетельствующим о преступлении нацистов в гитлеровской Германии.

Анна Франк родилась в 1920 году в еврейской семье, которая была вынуждена эмигрировать из Германии в Нидерланды после прихода нацистов к власти. Однако в 1940 году Третий рейх оккупировал нидерландскую территорию. Спасаясь от преследований, семья Франк 25 месяцев провела в тайном помещении в здании фирмы «Опекта», на которую работал отец Анны Отто. В 1944 году сотрудники гестапо обнаружили скрывавшихся в убежище и отправили их в концлагерь. Незадолго до окончания войны девочка умерла от тифа.

Последняя запись сделана за несколько дней до того, как гестапо арестовало всех, кто прятался в убежище. В этой записи она беседует с вымышленной подругой Китти (ей адресованы все записи в дневнике) о внутренних противоречиях своего характера.

— Моя душа словно расщеплена надвое. В одной половине помещаются моя необузданная веселость, насмешливость, жизнерадостность, а главное, способность все воспринимать со светлой стороны. […] Эта сторона моей души всегда подкарауливает и оттесняет на задний план другую, гораздо более красивую, чистую и глубокую, — написала Анна Франк 1 августа 1944 года.

Дневник Анны Франк был впервые опубликован в 1947 году. А в 1960 году в здании, где автор дневника скрывалась от нацистов, открылся дом-музей Анны Франк. Этот музей ведет Instagram с более чем 60 тысячью подписчиков и, помимо фотографий самого дома, публикует записи из дневника Анны Франк в те дни, когда их десятки лет назад сделала сама автор дневника.

