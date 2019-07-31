Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей
Правительство Амурской области предварительно оценило ущерб от паводка в регионе в 1,5 млрд рублей. От воды пострадали 157 крестьянских хозяйств в 15 районах области.
«На сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения. По оперативным данным на сегодня пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тыс. га. От переувлажнения 123 тыс. га, от затопления рек в поймах более 15 тысяч га, от градобития 1 340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 мрлд. рублей», — цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Олега Туркова.
Ранее сообщалось, что паводки в Амурской области предложили признать чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Глава Минсельхоза региона Алексей Венглинский уже прогнозировал ущерб от затопления. По его словам, он составит 500 млн рублей.ЭкономикаБюджетПроисшествия
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