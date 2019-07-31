Новости экономики

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей

16:45, 31.07.2019
Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценили в 1,5 млрд рублей
Фото: kremlin.ru

Правительство Амурской области предварительно оценило ущерб от паводка в регионе в 1,5 млрд рублей. От воды пострадали 157 крестьянских хозяйств в 15 районах области.

«На сегодняшний день сложилась очень сложная ситуация по общему переувлажнению и подтоплению земель сельхозназначения. По оперативным данным на сегодня пострадало 157 хозяйства в 15 районах области площадью 140 тыс. га. От переувлажнения 123 тыс. га, от затопления рек в поймах более 15 тысяч га, от градобития 1 340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай. Предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 мрлд. рублей», — цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Олега Туркова.

Ранее сообщалось, что паводки в Амурской области предложили признать чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Глава Минсельхоза региона Алексей Венглинский уже прогнозировал ущерб от затопления. По его словам, он составит 500 млн рублей.

ЭкономикаБюджетПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров