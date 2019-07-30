СМИ: паводки в Иркутской области грозят уничтожением экосистемы Байкала

Ученые считают, что вторая волна паводков в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала. Вода может смыть в озеро содержимое ям-отстойников целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

Предприятие на берегу озера закрыли еще 6 лет назад, но отходы производства до сих пор находятся в этих резервуарах, называемых картами, рассказал директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

По его словам, на южном побережье озера в таком виде хранится около 5 млн тонн золы и шлам-лигнина. Содержащийся в отходах хлор может погубить планктон, что повлечет за собой разрушение всей пищевой цепочки Байкала, пишут «Известия».

Напомним, что в конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение, в результате которого погибли 25 человек. На сегодня есть опасность повторного потопа.