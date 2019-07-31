В Иркутской области нашелся человек, которого считали пропавшим из-за паводка

На заседании правкомиссии губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что один человек, которого считали пропавшим во время паводка, нашелся.

Судьба еще шести человек остается неизвестной, сообщает «РИА Новости». В результате паводка погибли 25 человек.

Напомним, в конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение. На сегодня есть опасность повторного потопа.

Ученые считают, что вторая волна паводков в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала. Вода может смыть в озеро содержимое ям-отстойников целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).

