В Иркутской области нашелся человек, которого считали пропавшим из-за паводка
На заседании правкомиссии губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что один человек, которого считали пропавшим во время паводка, нашелся.
Судьба еще шести человек остается неизвестной, сообщает «РИА Новости». В результате паводка погибли 25 человек.
Напомним, в конце июня в Иркутской области началось сильное наводнение. На сегодня есть опасность повторного потопа.
Ученые считают, что вторая волна паводков в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала. Вода может смыть в озеро содержимое ям-отстойников целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК).
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