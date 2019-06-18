Август в этом году в Казани будет сухим и жарким

Фото: Инна Серова

Нехарактерно жаркий и сухой август пообещал казанцам профессор КФУ Юрий Переведенцев на сегодняшней пресс-конференции.

Согласно его прогнозу, среднемесячная температура в августе 2019-го будет превышать среднюю многолетнюю норму, а осадки будут скудными. Это, по мнению ученого, обеспечит Татарстану нормальный урожай и все условия для его успешной уборки.

Погода придет в норму, согласно многолетним показателям, к сентябрю, среднемесячное значение температуры составит 11—13 градусов. Остальные подробности с пресс-конференции — в сегодняшнем репортаже «Реального времени».